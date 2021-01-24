В Лондоне в разгар пандемии "накрыли" вечеринку на 300 человек

Фото: полицейский (facebook.com/metpoliceuk)

На востоке британской столицы Лондона правоохранители остановили незаконную вечеринку. В ней принимали участие 300 человек.

Об этом сообщает Evening Standard.

Нелегальный рейв проходил в районе Хакни, в помещении в одной из арок железнодорожного путепровода.

Для задержания людей были задействованы дополнительные силы, в том числе полицейские с собаками и вертолет.

"По словам полиции, были предприняты многочисленные попытки поговорить с организаторами и другими лицами, но они были проигнорированы. В какой-то момент двери заперли изнутри, чтобы помешать проникнуть полиции в помещение", - говорится в сообщении.

Когда полиция ворвалась внутрь, то обнаружила, что там находится около 300 человек. Часть участников вечеринки попыталась убежать, но 78 из них удалось поймать. Они были оштрафованы на общую сумму 15 тысяч фунтов. (почти 570 тысяч гривен).

Напомним, ранее в Лондоне состоялась свадьба с участием 400 человек. Свадьба проходила на севере Лондона в школе для девочек, в которой обучаются еврейские семьи харедим.

Кроме того, в начале года во Франции правоохранители более суток не могли разогнать подпольную вечеринку. За нарушение карантина выписали более 1,2 тысячи штрафов.