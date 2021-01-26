У Лондоні оштрафували 30 поліцейських за стрижки під час локдауну

В Лондоні 31 співробітник поліції був оштрафований за стрижку під час локдауну. Двоє правоохоронців перебувають під слідством.

Про це повідомляє LBC.

Як відомо, 17 січня співробітники поліцейської дільниці Бетнал-Грін в Лондоні запросили до себе на роботу професійного перукаря. Після закінчення роботи перукар поїхав додому.

Скотленд-Ярд почав розслідування інциденту. Було встановлено, що всі скористалися послугою перукаря повинні заплатити штраф у розмірі 200 фунтів (7700 тисяч гривень).

Два офіцери, які викликали перукаря роботу і організували його приїзд, знаходяться під слідством.

"Мої офіцери не виправдали очікувань щодо дотримання карантину. Я очікував від них більшого. Справедливо, що кожен з них заплатить штраф. Суспільство очікує, що поліція буде для нього зразком для наслідування", - заявив глава місцевої поліції, старший суперінтендант Маркус Барнетт.

Відзначимо, що зараз у Великобританії діє локдаун. Серед обмежень - заборона на роботу перукарень та салонів краси. Заходи спрямовані на зменшення рівня захворюваності COVID і повинні дотримуватися всіма громадянами, а вже тим більше правоохоронцями.

Нагадаємо, раніше у Лондоні відбулася весілля з участю 400 осіб попри локдаун. Весілля проходила на півночі Лондона в школі для дівчаток, в якій навчається єврейські сім'ї харедим.

Крім того, у Лондоні "накрили" підпільну рейв-вечірку, в якій брали участь близько 300 осіб. Для затримання людей були залучені додаткові сили, в тому числі поліцейські з собаками і вертоліт.