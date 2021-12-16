В Лондоне "Омикрон" стал доминирующим штаммом COVID

Штамм коронавируса "Омикрон" уже является доминирующим в Лондоне. Среди инфицированных жителей столицы у 51,8% обнаружили новый вариант вируса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Британское агентство по безопасности здоровья (UKHSA).
В остальных частях Британии процент зараженных "Омикроном" в среднем составляет 24%. Но в UKHSA прогнозируют, что в ближайшие дни новый штамм станет доминирующим еще в двух регионах страны.
Глава агентства Дженни Харрис отмечает, что "Омикрон", возможно, является самой серьезной угрозой, с которой Британия столкнулась с начала пандемии.
"Цифры, которые мы увидим в данных в течении следующих нескольких дней, будут ошеломляющие по сравнению с темпами роста, которые мы наблюдали с предыдущими вариантами", - сказала она.
Напомним, за сутки, 14 декабря, в Великобритании выявили 59 610 случаев заражения коронавирусом. Это является самым высоким показателем с января этого года.