У Лондоні "Омікрон" став домінуючим штамом COVID

Штам коронавірусу "Омікрон" вже є домінуючим у Лондоні. Серед інфікованих жителів столиці у 51,8% виявили новий варіант вірусу.

В інших частинах Британії відсоток заражених "Омікроном" у середньому становить 24%. Але в UKHSA прогнозують, що найближчими днями новий штам стане домінуючим ще у двох регіонах країни.

Глава агентства Дженні Харріс зазначає, що "Омікрон", можливо, є найсерйознішою загрозою, з якою Британія зіткнулася від початку пандемії.

"Цифри, які ми побачимо у даних протягом наступних кількох днів, будуть приголомшливими порівняно з темпами зростання, які ми спостерігали з попередніми варіантами", - сказала вона.