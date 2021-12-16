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У Лондоні "Омікрон" став домінуючим штамом COVID

Автор: Іванна Шовкун

Штам коронавірусу "Омікрон" вже є домінуючим у Лондоні. Серед інфікованих жителів столиці у 51,8% виявили новий варіант вірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Британське агентство з безпеки здоров'я (UKHSA).

В інших частинах Британії відсоток заражених "Омікроном" у середньому становить 24%. Але в UKHSA прогнозують, що найближчими днями новий штам стане домінуючим ще у двох регіонах країни.

Глава агентства Дженні Харріс зазначає, що "Омікрон", можливо, є найсерйознішою загрозою, з якою Британія зіткнулася від початку пандемії.

"Цифри, які ми побачимо у даних протягом наступних кількох днів, будуть приголомшливими порівняно з темпами зростання, які ми спостерігали з попередніми варіантами", - сказала вона.

Нагадаємо, за добу, 14 грудня, у Великій Британії виявили 59 610 випадків зараження коронавірусом. Це є найвищим показником із січня цього року.

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ЛондонОмикрон