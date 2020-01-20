В Лондоне из-за нападения неизвестного с ножом погибли трое человек

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Тела трех мужчин были найдены в северо-восточном районе города

В на северо-восточном районе Лондона (Британия) три человека стали жертвами нападения неизвестного с ножом. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Скотленд-Ярд.

Вечером в воскресенье, 19 января, в полицию города поступила жалоба на нарушение общественного порядка на северо-востоке Лондона.

На месте происшествия по прибытии полиция обнаружила тела трех мужчин с ножевыми ранениями. Погибшим было от 20 до 30 лет.

"Полиция начала расследование инцидента. Преступник пока не задержан", - отметили в полиции.

Напомним, недавно в Токио при нападении с ножом в ресторане пострадали три человека. Известно, что четыре человека, изображающие из себя клиентов ресторана, подняли шум, после чего ранили ножом трех сотрудников заведения.

Весной 2019 года в Японии неизвестный мужчина набросился с ножом на группу школьников, ожидавших автобус на остановке. Погибли двое детей. Еще 19 человек были ранены, среди них были дети 6-7 лет.