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У Лондоні після нападу невідомого з ножем загинули троє людей

Новини » Надзвичайні події     20.01.2020 - 05:05
У Лондоні після нападу невідомого з ножем загинули троє людей
Ілюстративне фото (twitter.com/BTP)

Тіла трьох чоловіків були знайдені в північно-східному районі міста

У північно-східному районі Лондона (Велика Британія) три людини стали жертвами нападу невідомого з ножем. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Скотленд-Ярд.

Ввечері в неділю, 19 січня, в поліцію міста надійшла скарга на порушення громадського порядку на північному сході Лондона.

На місці події після прибуття поліція виявила тіла трьох чоловіків з ножовими пораненнями. Загиблим було від 20 до 30 років.

"Поліція почала розслідування інциденту. Злочинець поки не затриманий", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, нещодавно у Токіо при нападі з ножем в ресторані постраждали три людини. Відомо, що чотири людини, зображують із себе клієнтів ресторану, підняли шум, після чого поранили ножем трьох співробітників закладу.

Весною 2019 року в Японії невідомий чоловік накинувся з ножем на групу школярів, які чекали автобус на зупинці. Загинули двоє дітей. Ще 19 осіб були поранені, серед них були діти 6-7 років.

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