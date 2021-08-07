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В Лондоне мужчина с ножом напал на людей, среди пострадавших есть полицейские

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Лондон, Суббота 07 августа 2021 21:34
В Лондоне мужчина с ножом напал на людей, среди пострадавших есть полицейские Фото: мужчина с ножом напал на людей посреди улицы Лондона (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

На севере Лондона мужчина с ножом напал на людей посреди улицы. Среди пострадавших два полицейских и социальный работник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Указано, что нападение произошло, когда полицейские и 61-летний социальный работник стояли в общественной зоне, к офицерам подошел мужчина, а затем напал на них с ножом.

По информации правоохранителей, все трое получили несколько ножевых ранений.

Известно, что 33-летний мужчина, задержанный на месте по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений, остается под стражей.

Кроме того, на соседнем участке в связи с инцидентом были арестованы еще двое мужчин. Правоохранители заявили, что характер их причастности все еще устанавливается.

Отмечено, что пострадавших полицейских уже выписали из больницы, а социальный работник все еще остается в больнице

Напомним, в Токио неизвестный с ножом напал на пассажиров поезда, он ранил четырех человек и скрылся в неизвестном направлении.

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