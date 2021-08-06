ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Токио неизвестный с ножом напал на пассажиров поезда: есть пострадавшие

Новина українською →
Токио, Пятница 06 августа 2021 16:35
В Токио неизвестный с ножом напал на пассажиров поезда: есть пострадавшие Фото: в столице Японии мужчина напал с ножом на пассажиров поезда (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Токио неизвестный с ножом напал на пассажиров поезда. Он ранил четырех человек и скрылся в неизвестном направлении. Полиция начала поиск мужчины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NHK.

По его данным, инцидент произошел в ночь на 6 августа в столичном районе Сэтагая на железнодорожной ветке "Одакю". Как рассказали очевидцы, один из пассажиров поезда внезапно вскочил со своего места и начал размахивать ножом. Он успел ранить четыре человека, после чего вышел на одной из остановок.

В министерстве транспорта Японии сообщили, что двое пострадавших находятся в сознании. Еще двое получили тяжелые травмы: женщина ранена в живот, а мужчина - в голову.

Полиция ведет поиск нападавшего. Правоохранители отметили, что ему около 20 лет. Он убегал по железнодорожным путям.

Читайте РБК-Украина в Google News
поезд Япония происшествие Токио
NEWS
Киевлян предупреждают о "взрывах" на территории города: в чем причина
Киевлян предупреждают о "взрывах" на территории города: в чем причина
DAILY
Локдаун "Дельта". Почему в Украине нужна обязательная вакцинация
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Локдаун "Дельта". Почему в Украине нужна обязательная вакцинация