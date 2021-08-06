В Токио неизвестный с ножом напал на пассажиров поезда: есть пострадавшие

В Токио неизвестный с ножом напал на пассажиров поезда. Он ранил четырех человек и скрылся в неизвестном направлении. Полиция начала поиск мужчины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NHK .

По его данным, инцидент произошел в ночь на 6 августа в столичном районе Сэтагая на железнодорожной ветке "Одакю". Как рассказали очевидцы, один из пассажиров поезда внезапно вскочил со своего места и начал размахивать ножом. Он успел ранить четыре человека, после чего вышел на одной из остановок.

В министерстве транспорта Японии сообщили, что двое пострадавших находятся в сознании. Еще двое получили тяжелые травмы: женщина ранена в живот, а мужчина - в голову.

Полиция ведет поиск нападавшего. Правоохранители отметили, что ему около 20 лет. Он убегал по железнодорожным путям.