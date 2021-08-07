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У Лондоні чоловік з ножем напав на людей, серед постраждалих є поліцейські

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Лондон, Субота 07 серпня 2021 21:34
У Лондоні чоловік з ножем напав на людей, серед постраждалих є поліцейські Фото: Чоловік з ножем напав на людей посеред вулиці Лондона (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

На півночі Лондона чоловік з ножем напав на людей посеред вулиці. Серед постраждалих два поліцейських і соціальний працівник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Вказано, що напад стався, коли поліцейські та 61-річний соціальний працівник стояли в громадській зоні, до офіцерів підійшов чоловік, а потім напав на них з ножем.

За інформацією правоохоронців, всі троє отримали кілька ножових поранень.

Відомо, що 33-річний чоловік, затриманий на місці за підозрою в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, залишається під вартою.

Крім того, на сусідній ділянці у зв'язку з інцидентом були заарештовані ще двоє чоловіків. Правоохоронці заявили, що характер їх причетності все ще встановлюється.

Зазначено, що потерпілих поліцейських вже виписали з лікарні, а соціальний працівник все ще залишається в лікарні

Нагадаємо, у Токіо невідомий з ножем напав на пасажирів поїзда, він поранив чотирьох людей і зник у невідомому напрямку.

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