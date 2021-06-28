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В Лондоне локализовали масштабный пожар, два человека пострадали

Автор: Андрей Василюк

Масштабный пожар в Лондоне у станции метро "Elephant and Castle" локализован. В результате инцидента пострадали два человека - медики оказали им помощь.

Об этом сообщает мэр Лондона Садик Хан и Лондонская пожарная бригада в Twitter.

"Двум лицам оказали медицинскую помощь после вдыхания дыма", - сообщил Хан.

Он также призвал избегать района пожара, пока аварийные службы продолжают борьбу с огнем. Он отметил, что дороги перекрыты, а станция метро закрыта.

"Если вы живете неподалеку, пожалуйста, следуйте советам Лондонской пожарной бригады и закройте все двери и окна", - призвал мэр.

Тем временем пожарная бригада отчиталась о борьбе с огнем.

"Пожар на "Elephant and Castle" в настоящее время локализован. Пожарные будут оставаться на месте происшествия в течение следующих нескольких часов, чтобы улучшить ситуацию на месте ЧП. В районе все еще перекрыты дороги", - заявили спасатели.

Напомним, 28 июня в Лондоне возле станции метро "Elephant and Castle" возник масштабный пожар. На место отправились около 70 спасателей, а очевидцы сообщали о взрыве.

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