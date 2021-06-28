В Лондоні локалізували масштабну пожежу, дві людини постраждали

"Двом особам надали медичну допомогу після вдихання диму", - повідомив Хан.

Він також закликав уникати району пожежі, поки аварійні служби продовжують боротьбу з вогнем. Він зазначив, що дороги перекриті, а станція метро закрита.

"Якщо ви живете неподалік, будь ласка, дотримуйтесь порад Лондонської пожежної бригади й закрийте всі двері та вікна", - закликав мер.

Тим часом пожежна бригада відзвітувалась про боротьбу із вогнем.

"Пожежа на "Elephant and Castle" наразі локалізована. Пожежники залишатимуться на місці події протягом наступних декількох годин, щоб покращити ситуацію на місці надзвичайної події. У районі все ще перекрито дороги", - заявили рятувальники.