В Лондоне локализовали масштабный пожар, два человека пострадали
Масштабный пожар в Лондоне у станции метро "Elephant and Castle" локализован. В результате инцидента пострадали два человека - медики оказали им помощь.
Об этом сообщает мэр Лондона Садик Хан и Лондонская пожарная бригада в Twitter.
"Двум лицам оказали медицинскую помощь после вдыхания дыма", - сообщил Хан.
Он также призвал избегать района пожара, пока аварийные службы продолжают борьбу с огнем. Он отметил, что дороги перекрыты, а станция метро закрыта.
"Если вы живете неподалеку, пожалуйста, следуйте советам Лондонской пожарной бригады и закройте все двери и окна", - призвал мэр.
Тем временем пожарная бригада отчиталась о борьбе с огнем.
"Пожар на "Elephant and Castle" в настоящее время локализован. Пожарные будут оставаться на месте происшествия в течение следующих нескольких часов, чтобы улучшить ситуацию на месте ЧП. В районе все еще перекрыты дороги", - заявили спасатели.
Напомним, 28 июня в Лондоне возле станции метро "Elephant and Castle" возник масштабный пожар. На место отправились около 70 спасателей, а очевидцы сообщали о взрыве.