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В Лондоні локалізували масштабну пожежу, дві людини постраждали

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Лондон, Понеділок 28 червня 2021 19:25
В Лондоні локалізували масштабну пожежу, дві людини постраждали Фото: в Лондоні локалізували масштабну пожежу (twitter.com/LondonFire)
Автор: Андрій Василюк

Масштабна пожежа в Лондоні біля станції метро "Elephant and Castle" локалізована. Внаслідок інциденту постраждали дві особи - медики надали їм допомогу.

Про це повідомляє мер Лондона Садік Хан та Лондонська пожежна бригада у Twitter.

"Двом особам надали медичну допомогу після вдихання диму", - повідомив Хан.

Він також закликав уникати району пожежі, поки аварійні служби продовжують боротьбу з вогнем. Він зазначив, що дороги перекриті, а станція метро закрита.

"Якщо ви живете неподалік, будь ласка, дотримуйтесь порад Лондонської пожежної бригади й закрийте всі двері та вікна", - закликав мер.

Тим часом пожежна бригада відзвітувалась про боротьбу із вогнем.

"Пожежа на "Elephant and Castle" наразі локалізована. Пожежники залишатимуться на місці події протягом наступних декількох годин, щоб покращити ситуацію на місці надзвичайної події. У районі все ще перекрито дороги", - заявили рятувальники.

Нагадаємо, 28 червня в Лондоні біля станції метро "Elephant and Castle" виникла масштабна пожежа. На місце вирушили близько 70 рятувальників, а очевидці повідомляли про вибух.

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