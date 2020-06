В США похоронили Джорджа Флойда

Джорджа Флойда похоронили рядом с матерью

В Хьюстоне (штат Техас, США) состоялись похороны Джорджа Флойда, умершего в результате применения к нему полицейскими удушающего приема. Члены семьи Флойда пришли проститься с покойным в белой одежде.

Об этом сообщает CNN.

Отметим, что, что Хьюстон является родным городом для Флойда.

Церемония прощания состоялась в церкви The Fountain of Praise. Прощальную речь произнес активист за гражданские права чернокожих, баптистский священник и бывший советник Белого дома при экс-президенте Бараке Обаме Альфред Чарльз Шарптон-младший.

На церемонии прощания также выступили бывший вице-президент США и канддат в президенты от Демократической партии Джо Байден, члены палаты представителей США Эл Грин и Шейл Джексон Ли, мэр Хьюстона Сильвестр Тернер.

Байден, в частности, отметил, что "похороны Флойда - это время для расовой справедливости".

После церемония прощания гроб с телом Флойда повезли на кладбище Houston Memorial Gardens в городе Перленд, где он был похоронен рядом с матерью. Последнюю милю тело погибшего везли на катафалке, запряженном лошадьми.

