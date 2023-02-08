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Лондон ввів санкції проти близьких до Путіна бізнесменів

Фото: Санкції Лондона проти РФ розширено за рахунок близьких до Путіна бізнесменів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Великобританія розширила санкції проти Росії. У список із 15 позицій входять компанії, на які військові Володимира Путіна покладаються під час виробництва та постачання обладнання, а також особи, пов'язані з розкішними резиденціями Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Зокрема, до списку потрапили

  • Борис Тітов - уповноважений президента з прав підприємців, який отримав свою посаду після покупки виноградників на території двору Путіна в Геленджику.
  • Микола Єгоров - донедавна заступник голови правління найбільшого приватного Антипінського нафтопереробного заводу Росії.
  • Сергій Руднов - власник прокремлівського видання Regum.
  • Світлана Кривоногих - акціонер банку "Росія" та "Національної медіа групи", які послідовно підтримують російське вторгнення в Україну.
  • Віктор М'ячин - власник "Аеростарту", російської компанії з технічного обслуговування та ремонту літаків.

Також сьогодні під санкції потрапили:

  • Олексій Репік – голова правління російської фармацевтичної компанії "Р-Фарм", яка отримала фінансування від Російського фонду прямих інвестицій. Повідомляється, що за останній рік Репік чотири рази зустрічався з Путіним та володіє літаком M-FINE, яким користується дочка Путіна.
  • Євген Школов, колишній помічник президента та заступник голови ради директорів ВАТ "Системний оператор Єдиної енергетичної системи".
  • Павло Тітов - президент асоціації "Ділова Росія", яка представляє інтереси підприємців та створена його батьком Борисом Тітовим.

Нові санкції збігаються із сьогоднішнім несподіваним візитом президента України Володимира Зеленського до Великобританії.

У рамках серії зустрічей Зеленський відвідає Даунінг-стріт, виступить перед парламентом, зустрінеться з королем у Букінгемському палаці та привітає українські війська, які тренуються на британській землі.

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Санкції проти Росії