Лондон ввел санкции против близких к Путину бизнесменов

Великобритания расширила санкции против России. В список из 15 позиций входят компании, на которые военные Владимира Путина полагаются при производстве и поставке оборудования, а также лица, связанные с роскошными резиденциями Путина.
Борис Титов - уполномоченный президента по правам предпринимателей, получивший свою должность после покупки виноградников на территории дворца Путина в Геленджике.
Николай Егоров - до недавнего времени заместитель председателя правления крупнейшего частного Антипинского нефтеперерабатывающего завода России.
Сергей Руднов - владелец прокремлевского издания Regum.
Светлана Кривоногих - акционер банка "Россия" и "Национальной медиа группы", которые последовательно поддерживают российское вторжение в Украину.
Виктор Мячин - владелец "Аэростарта", российской компании по техническому обслуживанию и ремонту самолетов.
Также сегодня под санкции попали:
Алексей Репик - председатель правления российской фармацевтической компании "Р-Фарм", получившей финансирование от Российского фонда прямых инвестиций. Сообщается, что за последний год Репик четыре раза встречался с Путиным и владеет самолетом M-FINE, которым пользуется дочь Путина.
Евгений Школов, бывший помощник президента и заместитель председателя совета директоров ОАО "Системный оператор Единой энергетической системы".
Павел Титов - президент ассоциации "Деловая Россия", представляющей интересы предпринимателей и созданной его отцом Борисом Титовым.