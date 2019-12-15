Лондон не сможет удержать Шотландию против ее воли, - Стерджен

Лидер Шотландской национальной партии (SNP) Никола Стерджен заявила, что Лондон не сможет удерживать Эдинбург в составе Соединенного Королевства против его воли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

По словам Стерджен, показатель поддержки SNP на парламентских выборах (партия заняла 3 место) дает ей мандат на проведение нового референдума о независимости Шотландии от Соединенного Королевства. Лидер SNP заявила, что референдум состоится, несмотря на возражения премьер-министра Бориса Джонсона.

"Если он (Джонсон - ред.) думает, что сказанное им "нет" заканчивает эту историю, то он обнаружит, что он совершенно, в высшей степени не прав", - заявила она.

Стерджен подчеркнула, что британское правительство не сможет удерживать Шотландию в составе Соединенного Королевства против ее воли.

"Вы не можете удержать Шотландию в составе союза против ее воли. Продолжение существования Британии возможно только на основании согласия. Если Джонсон уверен, что шотландцы хотят остаться в составе Британии, то он должен дать им возможность высказаться относительно этого", - подчеркнула лидер SNP.

Напомним, ранее лидер SNP Никола Стерджен сообщала о планах организовать новый референдум о независимости Шотландии. Она подчеркивала, что SNP в случае успеха на выборах пошлет "четкий" сигнал о том, что референдум о независимости нужно провести в следующем году.

До этого Стерджен заявляла, что до 25 декабря обратится к британскому правительству с требованием дать разрешение на проведение референдума о независимости Шотландии.