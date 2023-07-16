Лондон під загрозою через можливий спалах кору: що стало причиною

Згідно з даними Агенства з охорони здоров’я Великої Британії (UKHSA), в Англії зростає кількість випадків захворювання на кір: у першій половині року їх було 128. Для порівняння, за весь 2022 рік зафіксували 54.

Дві третини зі 128 випадків зафіксували Лондоні через нижчий рівень вакцинації в столиці. В організації кажуть, що ризик великого спалаху кору за межами Лондона низький, але існує більша ймовірність концентрованих спалахів серед невакцинованих громад і серед молоді. Люди віком від 19 до 25 років знаходяться в зоні особливого ризику.

"Кір поширюється дуже легко, але йому можна запобігти. Через тривале неоптимальне застосування вакцини зараз існує дуже реальний ризик побачити великі спалахи в Лондоні", - зазначила консультант-епідеміолог UKHSA Ванесса Саліба.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 85% п’ятирічних дітей в Англії отримують обидві дози щеплень від кору, що нижче 95%, необхідних для запобігання спалахів.

Кір в Україні

На початку березня, в Україні виявили два випадки кору, це були діти з однієї родини. У Міністерстві охорони здоров'я нагадали, що для того щоб захиститись від кору, треба зробити дві дози вакцини.

"Якщо вашій дитині від 6 місяців, то за наявності епідемічних показань, можна ввести нульову дозу вакцини, яка не зараховується як перша доза вакцинації", - зазначають в МОЗ.