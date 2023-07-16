RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лондон под угрозой из-за возможной вспышки кори: что стало причиной

Фото: в Лондоне возможна вспышка кори (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Управление здравоохранения Великобритании предупредило, что Лондон может столкнуться со вспышкой кори, что приведет к 160 000 случаям из-за низкого уровня вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Согласно данным Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA), в Англии растет количество случаев заболевания корью: в первой половине года их было 128. Для сравнения, за весь 2022 год зафиксировали 54.

Две трети из 128 случаев зафиксировали Лондоне из-за более низкого уровня вакцинации в столице. В организации говорят, что риск большой вспышки кори за пределами Лондона низкий, но существует большая вероятность концентрированных вспышек среди невакцинированных общин и молодежи. Люди в возрасте от 19 до 25 лет находятся в зоне особого риска.

"Корь распространяется очень легко, но его можно предотвратить. Из-за длительного неоптимального применения вакцины сейчас существует очень реальный риск увидеть большие вспышки в Лондоне", - отметила консультант-эпидемиолог UKHSA Ванесса Салиба.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 85% пятилетних детей в Англии получают обе дозы прививок от кори, что ниже 95%, необходимых для предотвращения вспышек.

Корь в Украине

В начале марта в Украине обнаружили два случая кори, это были дети из одной семьи. В Министерстве здравоохранения напомнили, что для того, чтобы защититься от кори, нужно сделать две дозы вакцины.

"Если вашему ребенку от 6 месяцев, то при наличии эпидемических показаний можно ввести нулевую дозу вакцины, которая не засчитывается как первая доза вакцинации", - отметили в Минздраве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лондонхвороби