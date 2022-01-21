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Лондон изучает возможность увеличения воинского контингента на востоке Европы, - Times

Автор: Артур Родивилов

Правительство Великобритании изучает возможность увеличить свой воинский контингент в странах Восточной Европы в условиях агрессии России. Речь идет об отправке нескольких сотен военнослужащих в Латвию, Литву, Польшу или Эстонию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times.

Отмечается, что государства-члены НАТО обсуждали на высоком уровне идею усиления присутствия альянса в восточноевропейских странах, чтобы тем самым подать сигнал о готовности сдерживать действия Москвы.

Как напомнило издание, в настоящий момент Великобритания командует батальоном НАТО в Эстонии численностью 1,2 тыс. человек, из которых 830 являются подданными королевства.

Кроме того, 140 британских военнослужащих числятся в составе многонационального батальона альянса в Польше под командованием США. Решение разместить батальоны НАТО в Латвии, Литве, Эстонии и Польше было принято на саммите организации в Варшаве в 2016 году.

Кроме того, Великобритания на текущей неделе направила 30 военных инструкторов в Украину.

Добавим, что ранее в Украину прибыла партия международной технической помощи от Британии. Было предоставлено легкое противотанковое вооружение.

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