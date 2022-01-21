Лондон вивчає можливість збільшення військового контингенту на сході Європи, - Times

Відзначається, що держави-члени НАТО обговорювали на високому рівні ідею посилення присутності Альянсу в східноєвропейських країнах, щоб тим самим подати сигнал про готовність стримувати дії Москви.

Як нагадало видання, зараз Великобританія командує батальйоном НАТО в Естонії чисельністю 1,2 тис.осіб, з яких 830 є підданими Королівства.

Крім того, 140 британських військовослужбовців числяться у складі багатонаціонального батальйону Альянсу в Польщі під командуванням США. Рішення розмістити батальйони НАТО в Латвії, Литві, Естонії та Польщі було прийнято на саміті Організації у Варшаві у 2016 році.

Крім того, Британія на поточному тижні направила 30 військових інструкторів в Україну.