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Лондон будет требовать санкции против талибов на встрече G7

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Понедельник 23 августа 2021 04:31
Лондон будет требовать санкции против талибов на встрече G7 Фото: глава МИД Британии Доминик Рааб будет требовать санкции против талибов на встрече G7 (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

Лондон будет требовать санкции против талибов на встрече G7. Великобритания считает, что G7 должна рассмотреть возможность ввести экономические санкции и остановить помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Если талибы нарушают права человека и позволяют использовать территорию как убежище для боевиков", - заявил британский чиновник, который говорил на условиях анонимности.

Известно, что министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб впервые заявил о возможности введения санкций, чтобы давить на "Талибан", на прошлой неделе.

Напомним, что талибы готовятся к штурму Панджшерской долины.

Также "Талибан" официально объявил Афганистан исламским эмиратом.

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