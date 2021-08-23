Лондон будет требовать санкции против талибов на встрече G7
Фото: глава МИД Британии Доминик Рааб будет требовать санкции против талибов на встрече G7 (GettyImages)
Лондон будет требовать санкции против талибов на встрече G7. Великобритания считает, что G7 должна рассмотреть возможность ввести экономические санкции и остановить помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Если талибы нарушают права человека и позволяют использовать территорию как убежище для боевиков", - заявил британский чиновник, который говорил на условиях анонимности.
Известно, что министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб впервые заявил о возможности введения санкций, чтобы давить на "Талибан", на прошлой неделе.