Лондон будет требовать санкции против талибов на встрече G7. Великобритания считает, что G7 должна рассмотреть возможность ввести экономические санкции и остановить помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Если талибы нарушают права человека и позволяют использовать территорию как убежище для боевиков", - заявил британский чиновник, который говорил на условиях анонимности.

Известно, что министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб впервые заявил о возможности введения санкций, чтобы давить на "Талибан", на прошлой неделе.