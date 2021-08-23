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Лондон вимагатиме санкції проти талібів на зустрічі G7

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Понеділок 23 серпня 2021 04:31
Лондон вимагатиме санкції проти талібів на зустрічі G7 Фото: глава МЗС Британії Домінік Рааб вимагатиме санкції проти талібів на зустрічі G7 (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

Лондон вимагатиме санкції проти талібів на зустрічі G7. Великобританія вважає, що G7 повинна розглянути можливість ввести економічні санкції і зупинити допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Таліби порушують права людини і дозволяють використовувати територію як притулок для бойовиків", - заявив британський чиновник, який говорив на умовах анонімності.

Відомо, що міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб вперше заявив про можливість введення санкцій, щоб тиснути на "Талібан", минулого тижня.

Нагадаємо, що таліби готуються до штурму Панджшерської долини.

Також "Талібан" офіційно оголосив Афганістан ісламським еміратом.

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