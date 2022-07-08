Ломаченко запланировал возвращение на ринг: известны сроки и потенциальный соперник

34-летний боксер готов вернуться в ринг. Экс-чемпион в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC может провести поединок в октябре после вызванной войной паузы.

"Мы решили предоставить ему возможность выбрать время, когда он сможет сказать, что готов. Мы ждали его. После консультаций со своим лагерем он заявил, что будет готов провести бой в октябре", – рассказал Дюбеф.

По словам функционера, поединок Ломаченко против Дэвина Хэйни вполне реален. Украинский боксер заявил промоутерам о желании вернуть себе все титулы в легком весе.

Американец Хэйни на профи-ринге пока остается непобедимым. Он провел 28 поединков, в которых только побеждал (15 раз нокаутом). Ломаченко же последний раз бился в декабре прошлого года, когда по решению судей одолел Комми.