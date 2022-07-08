Ломаченко запланував повернення на ринг: відомі терміни та потенційний суперник

34-річний боксер готовий повернутися в ринг. Екс-чемпіон у легкій вазі за версіями WBA, WBO та WBC може провести поєдинок у жовтні після викликаної війною паузи.

"Ми вирішили надати йому змогу обрати час, коли він зможе сказати, що готовий. Ми чекали на нього. Після консультацій зі своїм табором, він заявив, що буде готовий провести бій у жовтні", – розповів Дюбеф.

За словами функціонера, поєдинок Ломаченка проти Девіна Хейні цілком реальним. Український боксер заявив промоутерам про бажання повернути собі всі титули у легкій вазі.

Американець Хейні на профі-рингу наразі залишається непереможним. Він провів 28 поєдинків, у яких лише перемагав (15 разів нокаутом). Ломаченко ж востаннє бився торік у грудні, коли за рішення суддів здолав Коммі.