Ломаченко вийшов у люди: що робив боксер на чемпіонаті України

Василь та його батько і тренер Анатолій Ломаченко відвідали фінальні поєдинки чемпіонату України серед чоловіків і жінок.

Фото з колишнім партнером по олімпійській збірній України виклав учасник Ігор-2012 в Лондоні та чемпіон світу 2011 року серед аматорів Євген Хитров.

Євген Хитров (ліворуч) та Василь Ломаченко (instagram.com/real_khytrov)

"Завжди приємно зустрічати друзів і партнерів по збірній, бокс – наше життя!!!", – підписав він світлину.

Василь та Анатолій Ломаченки перебували на чемпіонаті, як звичайні глядачі. У офіційних заходах, як то вручення нагород, почесна промова тощо участі не брали. По завершенню чемпіонату зробили декілька спільних фото з юними українськими боксерами. На подальший розвиток кар'єри Василя Ломаченка світла також не пролили.

З боксеркою Ольгою Шалімовою (фото: instagram.com/helga_shalimova)

Варто зазначити, що Василь Ломаченко – найуспішніший спортсмен в історії аматорського боксу України. До переходу в професіонали він двічі перемагав на Олімпіадах (2008 та 2012 роки), стільки ж разів тріумфував на аматорських чемпіонатах світу (2009, 2011) та вигравав першість Європи у 2008-му.

Зараз 37-річний боксер мешкає з сім'єю в рідному Білгород-Дністровському. Він має захистити чемпіонський пояс IBF, який виграв у травні минулого року. Але за повідомленням менеджера Егіса Клімаса має проблеми зі спиною. На початку цього року Ломаченко отримав від IBF медичний виняток, який наразі дає йому змогу зберегти за собою чемпіонський титул. Але він повинен вийти в ринг на його захист до 8 жовтня.