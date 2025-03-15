"Сидить із титулом на руках": потенційний суперник Ломаченка не може зрозуміли логіку українця

Чемпіон світу з боксу за версією WBC у легкій вазі американець Шакур Стівенсон обурений поведінкою Василя Ломаченка. Українець майже рік тримає титул IBF і не проводить боїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал The Ring Magazine .

Ломаченко здобув титул у травні минулого розу і з того часу немає жодних ознак його повернення на ринг.

"Я буду чесним, я рівнявся на Ломаченка, він дуже мені подобається. Але зараз він просто сидить із титулом на руках. Для чого? Ти не виходиш у публічний простір, у тебе немає мотивації?", – задається питанням Стівеннсон.

За його словами, ситуація виглядала б інакше, якби Ломаченко офіційно оголосив про завершення кар'єри.

"Тоді б ми просто сказали: "У тебе була чудова кар'єра, чемпіон, вітаємо". Але поки він цього не робить, усе виглядає дивно", – додав американець.

Крім Ломаченка, в легкій вазі три чемпіони – всі представляють США. Це Шакур Ствівенсон (WBC), Джервонта Девіс (WBA) та Кейшон Девіс (WBO). Останній нещодавно відібрав титул в іншого українця Дениса Берінчика.

Команда Стівенсона робила пропозицію Ломаченку, про бажання провести бій з ним заявляв і Кейшон Девіс. Найближче до потенційного протистояння був Джервонта Девіс. Його поєдинок з українцем очікувався в кінці минулого року. Однак команда Ломаченка перервала перемовини. Подейкують, через занадто низький гонорар, запропонований стороною суперника.

Останні бої Ломаченка

З осені 2022 року українець провів лише три поєдинки. Два з них виграв та в одному поступився.

У жовтні 2022-го одноголосним рішенням суддів здолав у рейтинговому протистоянні американця Джамейна Ортіса. У травні 2023-го з таким же результатом поступився в бою за титул абсолютного чемпіона світу ще одному представнику Сполучених Штатів – Девіну Хейні.

В травні 2024-го переміг технічним нокаутом австралійця Джорджа Камбососа. На кону в поєдинку стояв вакантний титул чемпіона IBF. З того часу на ринг не виходив.

Менеджер українського боксера Егіс Клімас наприкінці грудня заявив, що Ломаченко має проблеми зі спиною. А на початку цього року чемпіон отримав від IBF медичний виняток, який дає йому змогу зберегти за собою чемпіонський титул.

Натомість організація призначила бій за тимчасовий титул IBF між американцем Реймондом Муратальєю і росіянином Зауром Абдуллаєвим. З переможцем цього протистояння 37-річний Ломаченко повинен провести бій до 8 жовтня, інакше буде позбавлений поясу.