Ломаченко вышел в люди: что делал боксер на чемпионате Украины

Василий и его отец и тренер Анатолий Ломаченко посетили финальные поединки чемпионата Украины среди мужчин и женщин.

Фото с бывшим партнером по олимпийской сборной Украины выложил участник Игр-2012 в Лондоне и чемпион мира 2011 года среди любителей Евгений Хитров.

Евгений Хитров (слева) и Василий Ломаченко (instagram.com/real_khytrov)

"Всегда приятно встречать друзей и партнеров по сборной, бокс - наша жизнь!!!", - подписал он фотографию.

Василий и Анатолий Ломаченко находились на чемпионате, как обычные зрители. В официальных мероприятиях, как вручение наград, напутственная речь и т.д. участия не принимали. По завершению чемпионата сделали несколько совместных фото с юными украинскими боксерами. На дальнейшее развитие карьеры Василия Ломаченко света также не пролили.

С боксеркой Ольгой Шалимовой (фото: instagram.com/helga_shalimova)

Стоит отметить, что Василий Ломаченко - самый успешный спортсмен в истории любительского бокса Украины. До перехода в профессионалы он дважды побеждал на Олимпиадах (2008 и 2012 годы), столько же раз триумфовал на любительских чемпионатах мира (2009, 2011) и выигрывал первенство Европы в 2008-м.

Сейчас 37-летний боксер живет с семьей в родном Белгород-Днестровском. Он должен защитить чемпионский пояс IBF, который выиграл в мае прошлого года. Но по сообщению менеджера Эгиса Климаса имеет проблемы со спиной. В начале этого года Ломаченко получил от IBF медицинское исключение, которое пока позволяет ему сохранить за собой чемпионский титул. Но он должен выйти в ринг на его защиту до 8 октября.