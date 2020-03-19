Ломаченко вернулся в Украину на фоне неопределенности с боем против Лопеса

Чемпион WBC, WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко прервал подготовку к объединительному бою с обладателем титула IBF Теофимо Лопесом и вернулся в Украину. Об этом сообщил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, слова которого в Twitter приводит журналист The Athletic Лэнс Пагмайер.

Ожидалось, что этот бой состоится 30 мая в Нью-Йорке, однако из-за пандемии коронавируса его, вероятно, придется перенести.

"Арум говорит, что предпочитает дождаться того момента, когда толпам болельщиков снова разрешат собираться вместе", - отметил Пагмайер.

Ранее Арум признался, что коронавирус может помешать проведению боя Ломаченко - Лопес. Ранее Top Rank из-за пандемии коронавируса отменила все вечера бокса, запланированные на март и апрель.

Напомним, украинский супертяжеловес Александр Усик рассказал, как будет готовиться к бою против Дерека Чисоры во время пандемии коронавируса. Боксер изолируется от тренировочного лагеря и надеется, что поединок не будет отменен из-за распространения заболевания.