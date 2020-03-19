Ломаченко повернувся в Україну на тлі невизначеності з боєм проти Лопеса

Чемпіон WBC, WBA та WBO у легкій вазі Василь Ломаченко перервав підготовку до об'єднавчого бою з володарем титулу IBF Теофімо Лопесом і повернувся в Україну. Про це повідомив голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, слова якого у Twitter наводить журналіст The Athletic Ленс Пагмайер.

Очікувалося, що цей бій відбудеться 30 травня в Нью-Йорку, проте через пандемію коронавірусу його, ймовірно, доведеться перенести.

"Арум говорить, що вважає за краще дочекатися того моменту, коли натовпам уболівальників знову дозволять збиратися разом", - зазначив Пагмайер.

Раніше Арум зізнався, що коронавірус може перешкодити проведенню бою Ломаченко - Лопес. Раніше Top Rank через пандемію коронавируса скасувала всі вечора боксу, заплановані на березень і квітень.

Нагадаємо, український суперважковаговик Олександр Усик розповів, як готуватиметься до бою проти Дерека Чісори під час пандемії коронавірусу. Боксер ізолюється від тренувального табору і сподівається, що поєдинок не буде скасований через поширення захворювання.