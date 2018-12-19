Ломаченко та Усик претендують на звання боксера року за версією BWAA

Фото: Усик і Ломаченко (instagram.com/usykaa)

Асоціація журналістів Америки озвучила претендентів на нагороду

Чемпіон світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко (12-1-0, 9 КО), а також абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0-0, 12 КО) увійшли до п'ятірки претендентів на звання "Боксер 2018 року" за версією Асоціації журналістів Америки, які пишуть про бокс (BWAA). Про це повідомляється на сайті організації.

Також на нагороду претендують чемпіон WBO в першій напівсередній вазі американець Моріс Хукер (25-0-3, 17 КО), чемпіон WBC в легкій вазі американець Майки Гарсіа (39-0-0, 30 КО) і чемпіон WBO в напівсередній вазі американець Теренс Кроуфорд (34-0-0, 25 КО).

На звання "Тренер року" також був номінований Анатолій Ломаченко.

Нагадаємо, Олександр Усик піднявся на четверту сходинку рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією журналу The Ring. Очолювати рейтинг продовжує Василь Ломаченко.