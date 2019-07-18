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Российский боксер заявил о подписании контракта на бой с Гвоздиком

Новости » Спорт    18.07.2019 - 08:58
Российский боксер заявил о подписании контракта на бой с Гвоздиком
Фото: Александр Гвоздик (instagram.com/alex_gvozdyk)

Объединительный поединок запланирован на 18 октября

Чемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев заявил, что подписал контракт на объединительный бой с обладателем титула по версии WBC Александром Гвоздиком. Об этом российский боксер написал в Instagram.

Объединительный поединок должен состояться 18 октября в США.

"У меня отличная новость. Я подписал контракт на объединительный бой с Александром Гвоздиком, на кону будут стоять два пояса IBF и WBC. Бой должен состояться 18 октября в США", - заявил Бетербиев.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Good news! I signed a contract for unification fight with Oleksandr Gvozdyk @alex_gvozdyk for #IBF and #WBC belts. The bout will be on 18 October, USA. У меня отличная новость! Я подписал контракт на объединительный бой с Александром Гвоздиком @alex_gvozdyk, на кону будут стоять два пояса #IBF и #WBC. Бой должен состояться 18 октября в США. #TopRank #WBC #IBF #Beterbiev #Gvozdyk #BeterbievGvozdyk #akhmatfightclub #akhmat @za_kadyrova_95eng @russianboxingfederation #boxing #бокс #спорт #sport #fight #бой

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По данным Boxing Scene, место и точная дата боя пока не подтверждены, однако предполагается, что боксеры могут провести поединок в период с 11 октября по 25 октября в зависимости от того, в каком регионе США решат организовать этот бой.

Ранее в команде Гвоздика заявили, что не ведут переговоры с россиянином.

Отметим, что оба боксера представляют промоутерскую компанию Top Rank, поэтому их поединок легко организовать.

Последний свой бой Александр провел 31 марта против француза Дуду Нгумбу. Украинец сохранил титул чемпиона WBC, победив техническим нокаутом из-за травмы оппонента в пятом раунде.

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