Ломаченко убедительно победил Комми, отправляя по ходу боя соперника на настил ринга

Первый раунд украинец провел в разведке, но уже в конце второй трехминутки неплохо попал по сопернику, которого немного повело. Немного помогли ганцу удержаться на ногах канаты.

В последующих раундах Комми попытался вернуть украинцу, и несколько раз неплохо попал по Ломе. Правда, и сам украинец после пропущенных ударов отвечал плотными попаданиями по оппоненту.

В седьмом раунде Лома включился на полную и после нескольких отличных атак отправил Комми на настил ринга. Ганец, хоть и с трудом, но встал. А вот украинец не сразу хотел продолжать поединок, обратившись сперва к углу оппонента с вопросом, не хотят ли они бой завершить.

Последующие три минуты также для Комми были тяжелыми, тот еле удерживался на ногах. Но вот в следующем раунде восстановился и ответил Ломаченко несколькими мощными ударами. Но все же украинец продолжал действовать более остро, но дожать ганца, чтобы завершить бой досрочно, не удалось.

В итоге победа единогласным решением судей - 119-108, 117-110, 119-108. Также Ломаченко достался и второстепенный пояс WBO Inter-Continental.