Ломаченко переконливо переміг Коммі, відправляючи по ходу бою суперника на настил рингу

Перший раунд українець провів у розвідці, але вже наприкінці другої трихвилинки непогано влучив у суперника, якого трохи повело. Дещо допомогли ганцю втриматися на ногах канати.

У наступних раундах Коммі спробував повернути українцю, і кілька разів непогано влучив у Лому. Щоправда, і сам українець після пропущених ударів відповідав щільними влученнями по опоненту.

У сьомому раунді Лома включився на повну і після кількох відмінних атак відправив Коммі на підлогу рингу. Ганець, хоч і важко, але встав. А ось українець не одразу хотів продовжувати поєдинок, звернувшись спочатку до кута опонента з питанням, чи не хочуть вони завершити бій.

Наступні три хвилини також для Коммі були важкими, той ледь утримувався на ногах. Та ось у наступному раунді відновився та відповів Ломаченку декількома потужними ударами. Але все ж таки українець продовжував діяти більш гостро, але дотиснути ганця, щоб завершити бій достроково, не вдалося.

У результаті перемога одноголосним рішенням суддів - 119-108, 117-110, 119-108. Також Ломаченко дістався і другорядний пояс WBO Inter-Continental.