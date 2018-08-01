Ломаченко может провести бой за объединение титулов в декабре

Соперником украинца станет победитель боя Бельтран - Педраса

Менеджер чемпиона мира в легком весе WBA Василия Ломаченко (11-1, 9 КО) Эгис Климас заявил, что украинец вернется в ринг 1 декабря. Планируется, что он проведет бой за объединение титулов с победителем поединка между Раймундо Бельтраном (35-7-1, 21 КО) и Хосе Педрасой (24-1-0, 12 КО). Слова Климаса приводит ESPN.

"Что касается будущего, я буквально только что общался с Top Rank, говорил с ее главой Бобом Арумом. Победитель боя между Раймундо Бельтраном и Хосе Педрасой, который состоится 25 августа, встретится с Ломаченко за объединение титулов 1 декабря", - сказал менеджер украинца.

В последнем поединке Ломаченко одержал победу над венесуэльцем Хорхе Линаресом (44-4, 27 КО), но при этом получил травму и позже перенес операцию на плече.

Ранее украинский легковес заверил, что 25 августа вернется к полноценным тренировкам.