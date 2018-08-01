Ломаченко може провести бій за об'єднання титулів у грудні

Суперником українця стане переможець бою Бельтран - Педраса

Менеджер чемпіона світу в легкій вазі WBA Василя Ломаченка (11-1, 9 КО) Егіс Клімас заявив, що українець повернеться в ринг 1 грудня. Планується, що він проведе бій за об'єднання титулів з переможцем поєдинку між Раймундо Бельтраном (35-7-1, 21 КО) і Хосе Педрасом (24-1-0, 12 КО). Слова Клімаса наводить ESPN.

"Що стосується майбутнього, я буквально тільки що спілкувався з Top Rank, говорив з її главою Бобом Арумом. Переможець бою між Раймундо Бельтраном і Хосе Педрас, який відбудеться 25 серпня, зустрінеться з Ломаченко задля об'єднання титулів 1 грудня", - сказав менеджер українця.

В останньому поєдинку Ломаченко здобув перемогу над венесуельцем Хорхе Лінаресом (44-4, 27 КО), але при цьому отримав травму і пізніше переніс операцію на плечі.

Раніше український легкоатлет запевнив, що 25 серпня повернеться до повноцінних тренувань.