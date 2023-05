Ломаченко програв чемпіонський бій проти Хейні

Бій тривав повних 12 раундів, за підсумком яких судді визнали переможцем американського боксера. Відрив в очках був мінімальним: 112-116, 113-115 і 113-115.

Ломаченко традиційно рухався на ногах, американець відповів непоганим контролем рингу.

Українець працював серійно, а ось Хейні обрав тактику потужних ударів, причому бив часто по корпусу. У чемпіонських раундах Ломаченко повністю домінував у ринзі.

Це стало третьою поразкою Ломаченка в його професійній кар'єрі.

Зазначимо, що у 35-річного Василя Ломаченка на рахунку також 17 перемог (11 - нокаутом).

