Ломаченко проиграл чемпионский бой против Хейни

Украинский боксер Василий Ломаченко потерпел поражение в бою за титул абсолютного чемпиона мира. Он проиграл 24-летнему сопернику из США Дэвину Хейни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию боя.

Бой длился полных 12 раундов, по итогу которых судьи признали победителем американского боксера. Отрыв в очках был минимальным: 112-116, 113-115 и 113-115.

Ломаченко традиционно двигался на ногах, американец ответил неплохим контролем ринга.

Украинец работал серийно, а вот Хейни выбрал тактику мощных ударов, причем бил часто по корпусу. В чемпионских раундах Ломаченко полностью доминировал в ринге.

Это стало третьим поражением Ломаченко в его профессиональной карьере.

Отметим, что у 35-летнего Василия Ломаченко на счету также 17 побед (11 - нокаутом).

You're witnessing the two best fighters at 135 pic.twitter.com/3aKJsBoMK5 — Top Rank Boxing (@trboxing) May 21, 2023

Напомним, ранее противник Ломаченко напал на Василия во время взвешивания.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.