Ломаченко проиграл чемпионский бой против Хейни

Бой длился полных 12 раундов, по итогу которых судьи признали победителем американского боксера. Отрыв в очках был минимальным: 112-116, 113-115 и 113-115.

Ломаченко традиционно двигался на ногах, американец ответил неплохим контролем ринга.

Украинец работал серийно, а вот Хейни выбрал тактику мощных ударов, причем бил часто по корпусу. В чемпионских раундах Ломаченко полностью доминировал в ринге.

Это стало третьим поражением Ломаченко в его профессиональной карьере.

Отметим, что у 35-летнего Василия Ломаченко на счету также 17 побед (11 - нокаутом).

You're witnessing the two best fighters at 135 pic.twitter.com/3aKJsBoMK5