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Ломаченко проиграл чемпионский бой против Хейни

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Воскресенье 21 мая 2023 19:10
Ломаченко проиграл чемпионский бой против Хейни Фото: Василий Ломаченко (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинский боксер Василий Ломаченко потерпел поражение в бою за титул абсолютного чемпиона мира. Он проиграл 24-летнему сопернику из США Дэвину Хейни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию боя.

Бой длился полных 12 раундов, по итогу которых судьи признали победителем американского боксера. Отрыв в очках был минимальным: 112-116, 113-115 и 113-115.

Ломаченко традиционно двигался на ногах, американец ответил неплохим контролем ринга.

Украинец работал серийно, а вот Хейни выбрал тактику мощных ударов, причем бил часто по корпусу. В чемпионских раундах Ломаченко полностью доминировал в ринге.

Это стало третьим поражением Ломаченко в его профессиональной карьере.

Отметим, что у 35-летнего Василия Ломаченко на счету также 17 побед (11 - нокаутом).

Напомним, ранее противник Ломаченко напал на Василия во время взвешивания.

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