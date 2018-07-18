Ломаченко приедет в Москву поддержать Усика

Василий приедет на финал WBSS

Александр Усик заявил, что поддержать в финальном бою WBSS против Мурата Гассиева приедет его друг, чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко. Об этом боксер рассказал во время общения с журналистами.

"Василий Ломаченко? Да, он приедет меня поддержать", - сказал Усик.

Напомним, накануне Александр Усик прибыл в Москву, однако отказался от открытой тренировки запланированной в рамках медиа-мероприятий. Усик поднялся в ринг, поклонился болельщикам и ушел.

Александр Усик прилетел на бой против Мурата Гассиева в Москву и ответил на вопросы журналистов. Подробности в нашем видео. Опубліковано Fightingvision Вівторок, 17 липня 2018 р.

Финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе (до 90,71 кг) состоится 21 июля в Москве. В поединке за звание абсолютного чемпиона мира и трофей имени Мохаммеда Али встретятся чемпион мира по версиям WBC и WBO украинец Александр Усик (14-0, 11 КО) и чемпион IBF и WBA россиянин Мурат Гассиев (26-0, 19 КО).