Ломаченко приїде в Москву підтримати Усика

Василь приїде на фінал WBSS

Олександр Усик заявив, що підтримати в фінальному бою WBSS проти Мурата Гассіева приїде його друг, чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко. Про це боксер розповів під час спілкування з журналістами.

"Василь Ломаченко? Так, він приїде мене підтримати", - сказав Усик.

Нагадаємо, напередодні Олександр Усик прибув до Москви, проте відмовився від відкритого тренування запланованого в рамках медіа-заходів. Усик піднявся в ринг, вклонився вболівальникам і пішов.

Александр Усик прилетел на бой против Мурата Гассиева в Москву и ответил на вопросы журналистов. Подробности в нашем видео. Опубліковано Fightingvision Вівторок, 17 липня 2018 р.

Фінал Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) у важкій вазі (до 90,71 кг) відбудеться 21 липня в Москві. У поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу і трофей імені Мохаммеда Алі зустрінуться чемпіон світу за версіями WBC і WBO українець Олександр Усик (14-0, 11 КО) та чемпіон IBF і WBA росіянин Мурат Гассиев (26-0, 19 КО).