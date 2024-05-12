UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ломаченко повернув звання чемпіона світу, нокаутувавши суперника

Фото: Василь Ломаченко (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Український боксер Василь Ломаченко переміг австралійського боксера Джорджа Камбососа. Таким чином, українець повернув собі звання чемпіона світу у легкій вазі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію бою.

Поєдинок відбувся в австралійському місті Перт. Упродовж бою український боксер мав перевагу, завдав супернику багато влучних ударів.

Все вирішилося в 11 раунді. Ломаченко відправив Камбососа у нокдаун, але австралієць продовжив бій. Українець затиснув суперника у куті та змусив стати на коліно. Рефері зупинив поєдинок, а Ломаченко здобув перемогу над Камбососом достроково.

Українець повернув собі звання володаря поясу чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF. 

Для українського боксера це був перший поєдинок з травня 2023 року. Толі він програв американцю Девіну Гейні у бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Нагадаємо, 18 травня відбудеться головна подія у світі боксі за останні роки. Український боксер Олександр Усик вийде на ринг проти британця Тайсона Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Що відомо про битву чемпіонів та хто є фаворитом - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Василь ЛомаченкоБокс