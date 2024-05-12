Ломаченко вернул звание чемпиона мира, нокаутировав соперника

Украинский боксер Василий Ломаченко победил австралийского боксера Джорджа Камбососа. Таким образом, украинец вернул себе звание чемпиона мира в легком весе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию боя.
Поединок прошел в австралийском городе Перт. На протяжении боя украинский боксер имел преимущество, нанес сопернику много точных ударов.
Все решилось в 11 раунде. Ломаченко отправил Камбососа в нокдаун, но австралиец продолжил бой. Украинец зажал соперника в углу и заставил встать на колено. Рефери остановил поединок, а Ломаченко одержал победу над Камбососом досрочно.
Украинец вернул себе звание обладателя пояса чемпиона мира в легком весе по версии IBF.
Для украинского боксера это первый поединок с мая 2023 года. Толи он проиграл американцу Дэвину Гейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
Напомним, 18 мая состоится главное событие в мире бокса за последние годы. Украинский боксер Александр Усик выйдет на ринг против британца Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
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