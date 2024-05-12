Ломаченко вернул звание чемпиона мира, нокаутировав соперника

Поединок прошел в австралийском городе Перт. На протяжении боя украинский боксер имел преимущество, нанес сопернику много точных ударов.

Все решилось в 11 раунде. Ломаченко отправил Камбососа в нокдаун, но австралиец продолжил бой. Украинец зажал соперника в углу и заставил встать на колено. Рефери остановил поединок, а Ломаченко одержал победу над Камбососом досрочно.

Украинец вернул себе звание обладателя пояса чемпиона мира в легком весе по версии IBF.

Для украинского боксера это первый поединок с мая 2023 года. Толи он проиграл американцу Дэвину Гейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.