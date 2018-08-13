Ломаченко получил статус суперчемпиона WBA

Украинец может претендовать на бой с чемпионом WBA в любой весовой категории

Украинский боксер Василий Ломаченко получил статус суперчемпиона Всемирной боксерской ассоциация (World Boxing Association; WBA). Об этом сообщает Ring Polska.

Этот титул позволит Ломаченко претендовать на бой с чемпионом по версии WBA в любой весовой категории.

По информации издания, WBA решила разыграть пояс обычного чемпиона организации между венесуэльцем Хорхе Линаресом (44-4, 27 КО) и Даудом Йорданом (38-3, 26 КО) из Индонезии. Оба боксера уже получили уведомление о необходимости начать между собой переговоры.

В последнем поединке Ломаченко нокаутировал Линареса и отобрал у венесуэльца титула WBA в легком весе. По правилам профессионального бокса украинець не мог владеть титулам в разных весовых категориях. Боксер сделал выбор в пользу легкого веса (до 61,2 кг) и отказался от пояса WBO во втором полулегком дивизионе (до 59 кг).

Предположительно, Ломаченко вернется в ринг в начале декабря, объединительным поединком против победителя встречи Раймундо Бельтран (35-7-1, 21 КО) - Хосе Педраса (24-1, 12 КО).

Напомним, Всемирная боксерская организация (WBO) присвоила статус суперчемпиона в супертяжелом дивизионе абсолютному чемпиону мира украинцу Александру Усику.