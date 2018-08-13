Ломаченко отримав статус суперчемпіона WBA

Українець може претендувати на бій з чемпіоном WBA в будь-якій ваговій категорії

Український боксер Василь Ломаченко отримав статус суперчемпіона Всесвітньої боксерської асоціація (World Boxing Association; WBA). Про це повідомляє Ring Polska.

Цей титул дозволить Ломаченко претендувати на бій з чемпіоном за версією WBA в будь-якій ваговій категорії.

За інформацією видання, WBA вирішила розіграти пояс звичайного чемпіона організації між венесуельцем Хорхе Лінаресом (44-4, 27 КО) і Даудом Йорданом (38-3, 26 КО) з Індонезії. Обидва боксери вже отримали повідомлення про необхідність почати між собою переговори.

В останньому поєдинку Ломаченко здобув перемогу над Лінаресом. Після цього бою українець відмовився від титулу WBO у другій напівлегкій вазі (до 59 кг) і перейшов в легку вагу (до 61,2 кг), де він став чемпіоном світу за версією WBA.

Ймовірно, Ломаченко повернеться в ринг на початку грудня, об'єднавчим поєдинком проти переможця зустрічі Раймундо Бельтран (35-7-1, 21 КО) - Хосе Педрас (24-1, 12 КО).

Нагадаємо, Всесвітня боксерська організація (WBO) привласнила статус суперчемпіона в суперважкому дивізіоні абсолютному чемпіонові світу українцеві Олександру Усику.