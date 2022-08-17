ua ru
Ср, 17 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ломаченко отримав суперника на перший бій після повернення в ринг, – інсайдер

Новость на русском →
США, Середа 17 серпня 2022 13:51
Ломаченко отримав суперника на перший бій після повернення в ринг, – інсайдер Фото: Джемейн Ортіс (у центрі) з чемпіонським поясом (facebook.com/TeamJortiz)
Автор: Антон Федорців

Восени цьогоріч колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко проведе поєдинок із американцем Джемейном Ортісом.

Про це заявив журналіст Майк Коппінджер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter інсайдера.

34-річний українець прибув до Сполучених Штатів для старту підготовки до осіннього бою. Тренувальний табір екс-чемпіона в легкій вазі за версіями WBA, WBO та WBC розгорнули в Лос-Анджелесі.

Найімовірніше, бій Ломаченко – Ортіс відбудеться 22 жовтня. Суперники стануть хедлайнерами боксерського вечора від промоутерської компанії Top Rank. Місце проведення бою наразі залишається таємницею.

Американець Ортіс на профі-рингу здебільшого залишається в тіні інших. Боксер на прізвиського "Технік" провів 17 поєдинків, у яких здобув 16 перемог (8 разів нокаутом) і одного разу програв. Ломаченко ж востаннє бився торік у грудні, коли за очками здолав Коммі.

Якщо Ломаченко переможе Ортіса, то прагнутиме поборотися за чемпіонські пояси. Потенційним суперником українця стане переможець бою-реваншу між чемпіоном світу за версією чотирьох організацій Девіном Хейні та колишнім володарем поясів Джорджем Камбососом.

До слова, раніше зробили підбірку ключових подій перед боєм-реваншем між Усиком і Джошуа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Василь Ломаченко Бокс
NEWS
Надбавка до пенсії 20%: хто і як може оформити виплати
Надбавка до пенсії 20%: хто і як може оформити виплати
DAILY
Новий прем'єр і жорстка зима: про що говорять політики і до чого готуватися українцям
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Новий прем'єр і жорстка зима: про що говорять політики і до чого готуватися українцям