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Ломаченко - Педраса: онлайн трансляція

Новини » Спорт    08.12.2018 - 09:08
Ломаченко - Педраса: онлайн трансляція
Ломаченко - Педраса

РБК-Україна проведе трансляцію об'єднувального бою за пояси WBA і WBO в легкій вазі

Ломаченко - Педраса. Трансляція бою почнеться на РБК-Україна вранці 9 грудня о 05:00, а дивитися поєдинок можна на Інтері. Чемпіон світу WBA в легкій вазі українець Василь Ломаченко зустрінеться з володарем титулу WBO пуерториканцем Хосе Педрасою. Суперники напередодні бою провели першу дуель поглядів. Букмекери бачать українця явним фаворитом майбутнього поєдинку.

9 грудня 05:00
США, Нью-Йорк, арена Madison Square Garden

 

Бій пройде на головній боксерській арені світу - Madison Square Garden в Нью-Йорку. Ломаченко вже двічі підкоряв цю арену. Цього разу звідси український боксер починає свій шлях до звання абсолютного чемпіона світу.

На рахунку Василя 12 боїв на професійному рингу, в 11 з них він здобув перемогу. Титул чемпіона світу в легкій вазі за версією WBA українець завоював в травні 2018 року в поєдинку проти венесуельського боксера Хорхе Лінареса. Під час того бою Ломаченко отримав травму і переніс операцію на правому плечі. Але, за словами боксера, він повністю відновився і на 100% готовий до майбутнього поєдинку з чемпіоном світу в легкій вазі за версією WBO Хосе Педрас.

Хосе Педраса за свою професійну кар'єру провів 26 боїв і лише раз зазнав поразки. Титул WBO він завоював 25 серпня цього року, здобувши перемогу над мексиканським боксером Раймундо Бельтраном.

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