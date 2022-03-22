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Ломаченко отказался от боя с Камбососом и останется в Украине, - ESPN

Фото: украинский боксер Василий Ломаченко (fightnews info)
Автор: Юлия Бойко

Украинский боксер Василий Ломаченко отказался от боя с абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом. Украинец решил остаться в стране, которая противостоит российскому вторжению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN.

Сообщается, что в феврале Ломаченко согласился провести бой с Камбососом 5 июня в австралийском Мельбурне, но теперь предпочел остаться в Украине с семьей, а не уезжать из страны на тренировочный бой.

Отметим, Ломаченко вступил в территориальную оборону Белогород-Днестровского. В соответствии с военным положением в Украине мужчинам возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, но предпринимаются усилия, чтобы разрешить выезд элитных спортсменов.

"Как кто-то может сомневаться в том, что бой, который он сейчас переживает, намного важнее любого боксерского поединка… У нас нет ничего, кроме огромного уважения к его решению. Камбосос хотел убедиться, что после того, как мы заключили эту сделку, у Ломаченко было достаточно времени, чтобы принять решение", - отметил промоутер соперника Лу ДиБелла.

Напомним, ранее сообщалось, что Ломаченко получил предложение от министра культуры Александра Ткаченко покинуть Украину, чтобы готовиться к важнейшим поединкам.

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