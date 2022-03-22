Ломаченко відмовився від бою з Камбососом і залишиться в Україні, - ESPN

Український боксер Василь Ломаченко відмовився від бою з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Джорджем Камбососом. Українець вирішив залишитися в країні, яка протистоїть російському вторгненню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN.
Повідомляється, що в лютому Ломаченко погодився провести бій з Камбососом 5 червня в австралійському Мельбурні, але тепер вважає за краще залишитися в Україні з сім'єю, а не їхати з країни на тренувальний бій.
Зазначимо, Ломаченко вступив у територіальну оборону Білогород-Дністровського. Відповідно до воєнного стану в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати країну, але робляться зусилля, щоб дозволити виїзд елітних спортсменів.
"Як хтось може сумніватися в тому, що бій, який він зараз переживає, набагато важливіший за будь-який боксерський поєдинок... У нас немає нічого, крім величезної поваги до його рішення. Камбосос хотів переконатися, що після того, як ми уклали цю угоду, у Ломаченка було достатньо часу, щоб прийняти рішення", - відзначив промоутер суперника Лу ДіБелла.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ломаченко отримав пропозицію від міністра культури Олександра Ткаченка залишити Україну, щоб готуватися до найважливіших поєдинків.
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