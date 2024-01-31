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Ломаченко офіційно отримав дату чемпіонського бою: хто в суперниках

Фото: Василь Ломаченко матиме шанс повернути пояс чемпіона (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Одіозний боксер із українським паспортом Василь Ломаченко домовився про титульний поєдинок із австралійцем Джорджем Камбососом навесні цьогоріч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Top Rank.

 

Бій Ломаченко – Камбосос відбудеться 12 травня в австралійському Перті. У ринг боксери вийдуть на місцевій RAC Arena. На кону стоятиме вакантний чемпіонський пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF).

Титул у легкій вазі звільнив Девін Хейні, коли перейшов до іншого дивізіону. Американець став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі завдяки двом перемогам над Камбососом у 2022 році. У травні торік він переміг і Ломаченка, а в грудні здобув титул WBC у першій напівсередній вазі.

Скандальний Ломаченко в 2018-2020 рр. контролював кілька чемпіонських поясів (WBA. WBO, The Ring, WBC). Втратив усі титули в жовтні 2020-го, програвши бій американцю Лопесу. З тих пір українець виграв 3 поєдинки (Накатані, Коммі, Ортіс).

 

 

Хто такий Джордж Камбосос

Уродженець Сіднея, у дитинстві займався регбі та боксом. Підлітком зосередився на бойовому мистецтві.

На професіональному рівні дебютував у 2013 році в першій напівсередній вазі. У 2021-2022 рр. контролював чемпіонські пояси WBA, IBF та WBO в легкому дивізіоні. Після двох поразок від Хейні втратив усі титули. Влітку 2023-го переміг британця Майкі Х'юза та став чемпіоном за версією IBO.

Предки боксера походять зі Спарти. Бійцівські навики прокачав у часи перебування в тренувальному таборі Менні Пак'яо.

До слова, раніше зібрали головні події навколо бою Усика та Ф'юрі в спеціальній підбірці.

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Василь ЛомаченкоБокс