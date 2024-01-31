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Ломаченко официально получил дату чемпионского боя: кто в соперниках

Фото: Василий Ломаченко получит шанс вернуть пояс чемпиона (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Одиозный боксер с украинским паспортом Василий Ломаченко договорился о титульном поединке с австралийцем Джорджем Камбососом весной этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Top Rank.

 

Бой Ломаченко – Камбосос состоится 12 мая в австралийском Перте. В ринг боксеры выйдут на местной RAC Arena. На кону будет стоять вакантный чемпионский пояс Международной боксерской федерации (IBF).

Титул в легком весе освободил Девин Хейни, когда перешел в другой дивизион. Американец стал абсолютным чемпионом мира в легком весе благодаря двум победам над Камбососом в 2022 году. В мае прошлого года он победил и Ломаченко, а в декабре завоевал титул WBC в первом полусреднем весе.

Скандальный Ломаченко в 2018-2020 гг. контролировал несколько чемпионских поясов (WBA. WBO, The Ring, WBC). Утратил все титулы в октябре 2020-го, проиграв бой американцу Лопесу. С тех пор украинец выиграл 3 поединка (Накатани, Комми, Ортис).

 

 

Кто такой Джордж Камбосос

Уроженец Сиднея, в детстве занимался регби и боксом. Подростком сосредоточился на боевом искусстве.

На профессиональном уровне дебютировал в 2013 году в первом полусреднем весе. В 2021-2022 гг. контролировал чемпионские пояса WBA, IBF и WBO в легком дивизионе. После двух поражений от Хейни потерял все титулы. Летом 2023-го победил британца Майки Хьюза и стал чемпионом по версии IBO.

Предки боксера происходят из Спарты. Бойцовые навыки прокачал во время пребывания в тренировочном лагере Мэнни Пакьяо.

К слову, ранее собрали главные события вокруг боя Усика и Фьюри в специальной подборке.

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Василий ЛомаченкоБокс